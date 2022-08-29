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Президент Украины Владимир Зеленский провёл секретное совещание с представителями сферы безопасности, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт политика.

На встрече присутствовали представители Вооруженных сил, разведывательных органов, министерства обороны, министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны. Речь шла об обстановке на фронте, а также о потребностях армии и координации на разных уровнях с международными партнёрами Украины. Кроме того, обсуждалось выполнение предыдущих приказов ёерховного главнокомандующего.

25 августа сообщалось, что Зеленский провёл переговоры с американским коллегой Джо Байденом, в рамках которых поблагодарил его за финансовую помощь и поддержку Киева в сфере безопасности.

"Провёл прекрасный разговор с президентом США. Поблагодарил за непоколебимую поддержку США украинского народа — финансовую и в сфере безопасности", — написал тогда Зеленский в Twitter. Также стороны обсудили дальнейшие шаги по урегулированию ситуации на Украине.