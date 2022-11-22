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segodnya.ua Сегодня, 20:59
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Сегодня, 20:59
276
Фото: segodnya.ua

Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах, передаёт BaigeNews.kz.

Поздравление он опубликовал в Twitter.

Зеленский поблагодарил Казахстан за оказанную гуманитарную помощь.

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#выборы #Касым-Жомарт Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:59
276
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