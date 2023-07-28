Займы на 932 млрд тенге выдали по программе "7-20-25" в Казахстане

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В рамках программы "7-20-25" в Казахстане выдано 69 143 займа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

По состоянию на 27 июля оформлены кредиты на сумму 932,3 миллиарда тенге.

Больше всего заёмщиков в Астане - 24 840. Им выданы кредиты на 389,4 миллиарда тенге.