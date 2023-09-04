Завод по утилизации медотходов оштрафовали в Караганде

Экологи привлекли к ответственности ТОО "Утилизация ЛТД" в Караганде. На работу предприятия пожаловались местные жители, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники департамента экологии по Карагандинской области на основании обращения гражданина Камягина провели внеплановую проверку ТОО, специализирующегося специализирующееся на приёме, хранении и переработке отходов производства и потребления.

У компании есть разрешение на эмиссию в окружающую среду, заключение государственной экологической экспертизы и лицензия на утилизацию медицинских отходов, промасленной ветоши, лакокрасочных материалов.

"В рамках проверки установлено, что утилизация отходов производится с помощью инсинераторной печи МИУ-ПИР-К 1.0. Выявлено нарушение правил эксплуатации пылегазоочистного оборудования. Отмечается негерметичность газовоздушного тракта, имеются точечные свищи. Во время работы печи и мокрого фильтра для очистки дымовых газов не контролируются параметры температуры в камере дожигания инсинератора, реакторе-испарителе, дымовой трубе и циркулирующей воде абсорбера, а также, разрежение в топке инсинератора", - сообщили в департаменте.

В ведомстве отметили, что всё это привело к нарушению статьи 207 Экологического Кодекса, по которому усматривается признак административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 331 КоАП РК.

"Специалистом департамента проведены инструментальные замеры выбросов из источника (инсинератор ПИР-1) для определения концентрации загрязняющих веществ. Выявлено превышение по взвешенным частицам пыли. Вышеуказанный факт является нарушением части 9 статьи 39 Экологического кодекса РК, по которому предусматривается признак административного правонарушения по части 1 статьи 328 КобАП РК", - сказано в сообщении.

По статье 331 сумма административного штрафа составляет 138 тысяч тенге, по статье 328 - 197 513 тенге.

Департаментом экологии выдано предписание об устранении выявленных нарушений.