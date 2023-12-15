Завод по производству железобетонных конструкций посетил президент Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству железобетонных конструкций MODEX Astana, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

MODEX Astana – дочернее предприятие холдинга BI Group –действует с 2020 года и на сегодняшний день обеспечивает работой 360 человек. Стоимость проекта составляет 16 миллиардов тенге.

На предприятии применяются инновационные технологии индустриально-модульного строительства.

По словам председателя совета директоров компании BI Group Айдына Рахимбаева, модульное домостроение позволяет существенно сократить время возведения различных видов сооружений, снизить их себестоимость и, следовательно, способствует доступности жилья для широкого круга граждан.

Данная технология может быть использована не только при строительстве домов, коттеджей и жилых комплексов, но и при возведении объектов социальной инфраструктуры.

Со дня основания компания по данной технологии уже построила объекты общей площадью более 200 тысяч квадратных метров.