Завод "Кублей" в Уральске оказался на грани закрытия

"На протяжении двух лет кассационная коллегия Верховного суда трижды рассматривала и подтвердила законность и обоснованность постановления суда, отказав в жалобах акимату, архитектору Уральска и застройщику. Верховный суд установил, что строительство шло в промышленной зоне и без разрешительных документов, за счёт денег вкладчиков в отсутствие разрешения на долевое строительство. Однако позже ситуация поменялась на 180 градусов. Через 2,5 года по представлению бывшего председателя Верховного суда дело вернули в суд Уральска", - сказал Берекешев.

По его словам, недавно прошедший суд первой инстанции своим решением аннулировал два санитарных заключения завода "Кублей" на СЗЗ и узаконил жилые дома в промышленной зоне вразрез генплана города, утверждённого постановлением правительства страны 2014 года, посчитав что завод отсутствует в промышленной зоне.

"Я считаю, что это сделано умышленно с целью узаконить жилые дома в промзоне. Как быть коллективу консервного завода, где трудятся кормильцы 750 семей или 2,5 тысячи человек? Что делать перерабатывающему предприятию с 31-летним стажем, который обеспечивает 65 процентов внутреннего рынка консервной продукцией, экспортирующему не только в соседние страны, но и страны дальнего зарубежья? А также трём тысячам фермерских хозяйств и сельскому населению ЗКО, Актюбинской и Атырауской областей, которые остались без рынка сбыта своего скота на переработку", - спросил сенаторов глава предприятия.

Он сообщил, что "Кублей" ежегодно принимает на переработку 10 тысяч тонн сырья, обеспечивая занятостью и постоянными доходами 300 тысяч сельского населениях. Производимая продукция глубокой переработки от консервной продукции до мясокостной муки и кожи wet-blue реализуется не только в Казахстане, но и востребована в Италии, КНР, Иране и Турции.

Предприятие ежемесячно отчисляет в бюджет около 200 миллионов тенге налогов и является донором республиканского бюджета.

В кулуарах Берекешев добавил, что завод находится на грани закрытия. Срок у предприятия остался до 1 января 2024 года.

Он объяснил, что если в пределах санитарно-защитной зоны завода будут жить люди, то в 2024 году производство не получит новое санитарно-эпидемиологическое заключение. А значит, ни о каком разрешении на работу и речи быть не может.

Кроме того, "Кублей" лишится сертификатов соответствия на продукцию, а Казахстан – отечественного товаропроизводителя.

"На протяжении двух лет мы выигрывали. Во время суда МИИР, Минздрав, Минсельхоз предоставили все необходимые справки. Предоставили, что завод находится в промышленной зоне и что нарушителями являются застройщики и акимат. Также Минздрав подтвердил, что в "Кублей" установлены санитарно-защитные зоны - это есть. МСХ подтвердил, что завод существует, выпускает продукцию. Теперь городской суд всё отменил. Молодой судья отменил у нас санитарно-защитную зону. Это главный документ, без которого завод не может существовать. Значит, у нас до 2024 года разрешение осталось. То есть мы можем ещё полгода работать", - уточнил глава предприятия.

Спикер заверил, что предупреждал акима ещё за долго до возведения домов на территории о том, что в случае строительства стороны ожидает социальный конфликт.

"Я направил письмо акиму области, сообщил, что застройщик строит рядом - в промышленной зоне, в санитарной зоне завода "Кублей". На что аким области передал моё уведомление акиму города, который, кстати, и выдал разрешение на строительство ЖК. В областной прокуратуре на мои опасения отреагировали положительно, и полностью признали, что нарушены правила застройщиком и акиматом", - сказал Берекешев.

В свою очередь застройщик и представители акимата Уральска утверждают, что санитарно-защитная зона у предприятия не установлена в соответствии с законодательством.