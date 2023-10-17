Завершены основные строительные работы на участке дороги Курты-Бурылбайтал

Общая протяженность отрезка автодороги "Курты-Бурылбайтал" от посёлка Аксуек до посёлка Каншенгель (Алматинская область) — 81 километр. Дорога относится к транспортному коридору "Центр – Юг", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал QazAvtoJol.

Специалисты завершили устройство асфальтобетонного покрытия на всем протяжении дороги, обеспечен безопасный проезд. На объекте построено 8 мостов и установлено порядка 70 водопропускных труб. Для комфорта пользователей автодорог предусмотрено 4 площадки отдыха.

Сейчас подрядная организация производит остаточные виды работ: установку металлических барьерных ограждений и необходимых дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и др.

До конца текущего года планируется ввести отрезок дороги в эксплуатацию.