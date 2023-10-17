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Завершены основные строительные работы на участке дороги Курты-Бурылбайтал

Сегодня, 06:18
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Завершены основные строительные работы на участке дороги Курты-Бурылбайтал Сегодня, 06:18
Сегодня, 06:18
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Общая протяженность отрезка автодороги "Курты-Бурылбайтал" от посёлка Аксуек до посёлка Каншенгель (Алматинская область) — 81 километр. Дорога относится к транспортному коридору "Центр – Юг", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал QazAvtoJol. 

Специалисты завершили устройство асфальтобетонного покрытия на всем протяжении дороги, обеспечен безопасный проезд. На объекте построено 8 мостов и установлено порядка 70 водопропускных труб. Для комфорта пользователей автодорог предусмотрено 4 площадки отдыха.

Сейчас подрядная организация производит остаточные виды работ: установку металлических барьерных ограждений и необходимых дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и др. 

До конца текущего года планируется ввести отрезок дороги в эксплуатацию.

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