Завершены основные строительные работы на участке дороги Курты-Бурылбайтал
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Общая протяженность отрезка автодороги "Курты-Бурылбайтал" от посёлка Аксуек до посёлка Каншенгель (Алматинская область) — 81 километр. Дорога относится к транспортному коридору "Центр – Юг", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал QazAvtoJol.
Специалисты завершили устройство асфальтобетонного покрытия на всем протяжении дороги, обеспечен безопасный проезд. На объекте построено 8 мостов и установлено порядка 70 водопропускных труб. Для комфорта пользователей автодорог предусмотрено 4 площадки отдыха.
Сейчас подрядная организация производит остаточные виды работ: установку металлических барьерных ограждений и необходимых дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и др.
До конца текущего года планируется ввести отрезок дороги в эксплуатацию.
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