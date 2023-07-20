Завершается капитальный ремонт путепровода на большой кольцевой дороге в Астане

Фото: "КазАвтоЖол"

На путепроводе организовано четыре полосы для движения.

На четвёртом километре трассы Р-10 "Обход города Астана" завершается капремонт путепровода через железную дорогу, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Telegram "КазАвтоЖола".

Все основные строительно-монтажные работы завершены: путепровод разобрали и собрали заново, упрочив основные конструкции.

Сейчас ведутся остаточные работы по обустройству объекта.

На путепроводе организовано четыре полосы для движения. Расчётная интенсивность движения составляет 19 - 20 тысяч автомобилей в сутки.

Капитальный ремонт путепровода позволит увеличить пропускную способность трассы Р-10 и обеспечить безопасность движения автомобилей и поездов.

Ранее путепровод был признан аварийным и в феврале начат его ремонт.