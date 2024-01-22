Затраты госбюджета превысили доходы в Казахстане

В Казахстане доходы государственного бюджета выросли на 20%, а затраты — на 24%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Сообщается, что за январь–ноябрь 2023 года доходы государственного бюджета составили 22,2 триллиона тенге, это на 20,4% больше, чем годом ранее. А расходы госбюджета достигли 23,1 триллиона тенге, увеличившись на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Отмечается, что разница между расходами и доходами составила 899,2 милиарда тенге.

Подчеркивается также, что наибольшая доля расходов госбюджета (22%) по итогам января–ноября 2023 года пришлась на образование: 5,1 триллиона тенге. Далее идут расходы на социальную помощь и социальное обеспечение (4,8 милиарда тенге, плюс 17,4%), здравоохранение (2,1 милиарда тенге, плюс 10,4%), жилищно-коммунальное хозяйство (1,5 милиарда тенге, плюс 44,9%), транспорт и коммуникации (1,4 милиарда тенге, плюс 29,3%).

Также сообщается, что на обслуживание долга расходы составили 1,8 триллиона тенге против 1,3 триллиона тенге годом ранее.

Отмечается, что большую часть доходов составили налоговые поступления в госбюджет — 74,8%, или 16,6 триллиона тенге за одиннадцать месяцев 2023 года, это на 22,9% больше, чем годом ранее. Неналоговые поступления выросли в 2,6 раза за год - до 1,5 триллиона тенге. Поступления от продажи основного капитала сократились на 28,1% - до 147,3 миллиарда тенге. Поступления трансфертов составили 3,9 триллиона тенге – это на 5% меньше, чем годом ранее.