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Засуху в районе Аральского моря учатся мониторить казахстанские синоптики

Сегодня, 09:39
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Роскосмос Сегодня, 09:39
Сегодня, 09:39
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Фото: Роскосмос

Сотрудники РГП "Казгидрометцентр" учатся в немецком вузе отслеживать засуху с помощью спутниковых данных, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники РГП "Казгидрометцентр" проходят обучение в Галле-Виттенбергском университете имени Мартина Лютера. Курс проходит в  рамках проекта Зеленая Центральная Азия.

Синоптики изучают программу Droughtmap-ASB. Её специально разработали для стран Центральной Азии. Планируется использовать программу в регионах, прилегающих к Аральскому морю, где проводятся сельскохозяйственные орошения.

Отмечается, что Droughtmap-ASB – это инструмент для мониторинга засухи.

"Разработанная немецким университетом программа помогает мониторить засуху с использованием спутниковых данных, а также интегрировать в неё исторические данные по засухе, базовые карты и системы управления орошением. Инструмент позволяет получать результаты мониторинга каждые 15 дней, месяц и сезон в виде бюллетеня, что помогает принять решение для государственных организаций и фермеров", - сообщили в Казгидромете.

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