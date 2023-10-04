Засуху в районе Аральского моря учатся мониторить казахстанские синоптики
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Сотрудники РГП "Казгидрометцентр" учатся в немецком вузе отслеживать засуху с помощью спутниковых данных, передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудники РГП "Казгидрометцентр" проходят обучение в Галле-Виттенбергском университете имени Мартина Лютера. Курс проходит в рамках проекта Зеленая Центральная Азия.
Синоптики изучают программу Droughtmap-ASB. Её специально разработали для стран Центральной Азии. Планируется использовать программу в регионах, прилегающих к Аральскому морю, где проводятся сельскохозяйственные орошения.
Отмечается, что Droughtmap-ASB – это инструмент для мониторинга засухи.
"Разработанная немецким университетом программа помогает мониторить засуху с использованием спутниковых данных, а также интегрировать в неё исторические данные по засухе, базовые карты и системы управления орошением. Инструмент позволяет получать результаты мониторинга каждые 15 дней, месяц и сезон в виде бюллетеня, что помогает принять решение для государственных организаций и фермеров", - сообщили в Казгидромете.
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