Засуху в районе Аральского моря учатся мониторить казахстанские синоптики

Сотрудники РГП "Казгидрометцентр" учатся в немецком вузе отслеживать засуху с помощью спутниковых данных, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники РГП "Казгидрометцентр" проходят обучение в Галле-Виттенбергском университете имени Мартина Лютера. Курс проходит в рамках проекта Зеленая Центральная Азия.

Синоптики изучают программу Droughtmap-ASB. Её специально разработали для стран Центральной Азии. Планируется использовать программу в регионах, прилегающих к Аральскому морю, где проводятся сельскохозяйственные орошения.

Отмечается, что Droughtmap-ASB – это инструмент для мониторинга засухи.