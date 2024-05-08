Застрявшего в грязи ребёнка спас полицейский в Астане
Вчера, 13:25
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Вчера, 13:25Вчера, 13:25
465Фото: скриншот с видео
В Астане сотрудник полиции спас ребёнка, застрявшего в грязи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
"Дети в возрасте 7-8 лет играли возле воды. Один из них, пытаясь вытащить мяч из воды, застрял в грязи. Увидев это, второй ребенок начал звать на помощь", — сообщили в полиции.
Инспектор службы Управления специализированной службы охраны по охране дипломатических представительств МВД Султан Орынбек, оперативно среагировав, вытащил ребёнка из грязи.
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