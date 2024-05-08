  • 9 Мая, 06:50
  • BAIGENEWS

Застрявшего в грязи ребёнка спас полицейский в Астане

Вчера, 13:25
АВТОР
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скриншот с видео Вчера, 13:25
Вчера, 13:25
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Фото: скриншот с видео

В Астане сотрудник полиции спас ребёнка, застрявшего в грязи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Дети в возрасте 7-8 лет играли возле воды. Один из них, пытаясь вытащить мяч из воды, застрял в грязи. Увидев это, второй ребенок начал звать на помощь", —  сообщили в полиции.

Инспектор службы Управления специализированной службы охраны по охране дипломатических представительств МВД Султан Орынбек, оперативно среагировав, вытащил ребёнка из грязи.

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