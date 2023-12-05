Застройщик присвоил собранные с дольщиков 400 млн тенге в Актау
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В Актау продолжают расследование уголовного дела в отношении руководства ТОО "Багис" по факту присвоения и растраты вверенных денежных средств вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК "Атамекен", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Сообщается, что директор ТОО "Багис" с марта 2017 года по сентябрь 2022 года собрал с 119 дольщиков почти 400 миллионов тенге, обещая завершить строительство жилого комплекса. Но вместо этого он присвоил денежные средства.
В настоящее время в отношении застройщика санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей". Проводятся следственные действия, ожидается проведение дополнительных судебных экспертиз, по результатам которых действиям подозреваемого будет дана окончательная правовая оценка.
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