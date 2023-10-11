Застреливших краснокнижных джейранов браконьеров задержали в Жамбылской области
Сегодня, 20:34
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Сегодня, 20:34Сегодня, 20:34
235Фото: polisia.kz
Трёх браконьеров, застреливших джейранов, задержали в селе Шокпар сотрудники Шуского районного отдела полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Все трое – жители Шуского района в возрасте 49, 50 лет и 61 года.
В автомобиле Mitsubishi Pajerо обнаружены три охотничьих ружья, 70 патронов, пять туш джейранов и фонарик.
По факту начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 337 УК РК. Назначены экспертизы.
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