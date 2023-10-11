Застреливших краснокнижных джейранов браконьеров задержали в Жамбылской области

Трёх браконьеров, застреливших джейранов, задержали в селе Шокпар сотрудники Шуского районного отдела полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Все трое – жители Шуского района в возрасте 49, 50 лет и 61 года.

В автомобиле Mitsubishi Pajerо обнаружены три охотничьих ружья, 70 патронов, пять туш джейранов и фонарик.

По факту начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 337 УК РК. Назначены экспертизы.





