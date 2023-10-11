  • 11 Октября, 22:04
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Застреливших краснокнижных джейранов браконьеров задержали в Жамбылской области

Сегодня, 20:34
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 20:34
Сегодня, 20:34
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Фото: polisia.kz

Трёх браконьеров, застреливших джейранов, задержали в селе Шокпар сотрудники Шуского районного отдела полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Все трое – жители Шуского района в возрасте 49, 50 лет и 61 года.

В автомобиле Mitsubishi Pajerо обнаружены три охотничьих ружья, 70 патронов, пять туш джейранов и фонарик.

По факту начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 337 УК РК. Назначены экспертизы.


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