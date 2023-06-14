Заслуженного тренера РК по боксу подозревают в изнасиловании падчерицы

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Заслуженного тренера Казахстана по боксу подозревают в изнасиловании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Заявление написала 20-летняя падчерица Сапабека Мукушева. В полицию она обратилась ещё 16 ноября прошлого года, но об этом стало известно только сейчас.

По факту начато досудебное расследование сразу по двум статьям: Изнасилование и Изнасилование, совершённое неоднократно.