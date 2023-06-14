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Сегодня, 21:34
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91Фото: pixabay.com
Заслуженного тренера РК по боксу подозревают в изнасиловании падчерицы
Заслуженного тренера Казахстана по боксу подозревают в изнасиловании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Заявление написала 20-летняя падчерица Сапабека Мукушева. В полицию она обратилась ещё 16 ноября прошлого года, но об этом стало известно только сейчас.
По факту начато досудебное расследование сразу по двум статьям: Изнасилование и Изнасилование, совершённое неоднократно.
"В рамках расследования назначены и проведены ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. В отношении подозреваемого мера пресечения не избрана, потерпевшей стороне обеспечена защита", - сообщили в пресс-службе Костанайской области.
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