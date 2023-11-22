Заседание Совета по молодёжной политике при президенте РК прошло в Астане

Под председательством госсоветника Ерлана Карина в Астане состоялось очередное заседание Совета по молодёжной политике при Президенте РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На мероприятии обсудили реализацию Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы и разработку проекта Дорожной карты по противодействию лудомании.

Госсоветник отметил, что профилактика и борьба с наркоманией и лудоманией – это важные направления работы по укоренению принципов законности и порядка в стране и в обществе. Члены Совета высказали уверенность, что активное участие общественников способствует формированию в обществе нулевой терпимости к любым правонарушениям.

Также на площадке Совета обсуждён проект ежегодного национального доклада "Молодёжь Казахстана". В документе отражены такие важнейшие социальные параметры как демография, здоровье, образование и наука, экономическое поведение и гражданско-политическое участие.

По итогам рабочей встречи Ерлан Карин отметил, что молодёжь в стране становится не только адресатом реформ, но уже ключевой движущей силой намеченных преобразований.

Карин призвал членов Совета продолжать активно участвовать в формировании и продвижении актуальной молодёжной повестки, чтобы эффективно решать насущные проблемы.