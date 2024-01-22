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Зарубежные документы об образовании можно признать онлайн — Миннауки

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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 01:38
Сегодня, 01:38
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Лица, получившие образование за рубежом, в Казахстане могут получить госуслугу "Признание документов образовании" через портал электронного правительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования РК.

Услугу оказывает Национальный центр развития высшего образования.

Для получения услуги необходимо зайти на портал eGov.kz и выбрать вкладку "Образование". В разделе "Высшее" или "Послевузовское образование" выбрать необходимую услугу. Далее авторизоваться на портале и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн". После чего ввести основные сведения о владельце документа услуги "Признание документов об образовании", "Дубликат удостоверения о признании документов об образовании", прикрепить нотариальные заверенные копии всех необходимых документов, оплатить услугу и подписать с помощью ЭЦП.

Результатом оказания госуслуги будут являться удостоверение о признании зарубежного документа об образовании в электронной форме или мотивированный ответ об отказе в оказании госуслуги.

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