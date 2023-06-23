Зарплата педагогов в детсадах повысится на 30%

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде министра просвещения Гани Бейсембаева, передаёт BaigeNews.kz. Президенту рассказали о принимаемых мерах по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в стране.

Из доклада Гани Бейсембаева:

- С сентября текущего года заработная плата педагогов дошкольного образования повысится на 30%;

- До конца этого года планируется открытие 81 тысячи новых мест в детских садах;

- 98 тысяч детей из социально-уязвимых слоев населения будут обеспечены бесплатным питанием;

- Совершенствуется процедура аттестации педагогов, профессиональная компетенция педагога будет оцениваться только через предметные знания, а результаты деятельности на основе образовательных достижений обучающихся;

- С 1 сентября этого года обучающиеся 1-4 классов будут полностью обеспечены бесплатным питанием.

"Планируется оснащение всех организаций образования тревожными кнопками, лицензированной охраной, турникетами и системами видеонаблюдения с подключением к центрам оперативного управления. В 2023 году 80% студентов технического и профессионального образования обучаются на бесплатной основе, в том числе с сентября текущего года стипендия будет увеличена на 50% с доведением в 2024 году до 100%. Впервые предприятия участвуют в целевой подготовке кадров с условием обязательного трудоустройства выпускника колледжа", - сообщил глава Минпросвещения.

По итогам встречи президент поручил проводить постоянную работу по дальнейшему совершенствованию системы образования и обеспечению безопасности детей.