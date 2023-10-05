Заражение новым подвидом "Омикрона" зарегистрировано в Казахстане

Новый штамм коронавируса под названием "Эрис" появился в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщила, что последние генетические исследования выявили штамм "Эрис".

"Несмотря на то, что идёт снижение заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по результатам прошлого месяца исследования показали, что в страну "пришёл" штамм "Эрис". В целом мы каждый месяц проводим генетический анализ короновирусной инфекции, чтобы понять, циркулирует в стране новый штамм или нет, изменился ли вид вируса", - рассказала Гиният на брифинге в СЦК.

По её словам, за последний месяц новый штамм выявили во всех регионах страны.

Министр также пояснила, что новые штаммы "Омикрона" регистрируют по всему миру, так как при циркуляции коронавируса во внешней среде происходят мутации, и появляются новые вариации вируса.

"Какой бы ни был штамм, постепенно меняется клиническая картина коронавирусной инфекции. Период болезни становится короче, состояние больных – средней или легкой степени тяжести. Сейчас на стационарном лечении с КВИ в Казахстане находятся только 35 человек. Это пожилые люди с большим числом сопутствующих заболеваний", - сказала Ажар Гиният.

Главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова добавила, что новые подвиды "Омикрона" не сильно отличаются один от другого по заболеваемости, клинической картине и статистике госпитализаций.