Запретить домашним тиранам употреблять алкоголь рассматривают в Казахстане

Новый пакет ограничений хотят ввести для домашних тиранов в Казахстане. Планируюи запретить им употреблять алкоголь. Об этом сообщил руководитель управления Комитета административной полиции МВД Руслан Каржаспеков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Руководитель управления Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Руслан Каржаспеков сообщил, что в МВД предлагают ввести для снижения уровня бытового насилия в Казахстане.

"Исходя из практики, предлагаются следующие законодательные изменения: введение общественных работ, обязательное прохождение психокоррекционных тренингов, выселение агрессора из жилища, а также защитным предписанием предлагается предусмотреть запрет на употребления алкоголя", - сообщил он.

По его словам, с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса (статья 106 Уголовного кодекса, статья 107 Уголовного кодекса) связанных с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью ввели квалифицирующий признак "совершение деяния в отношении лица находящегося в материальной или иной зависимости от виновного".

С 1 июля вступили в законную силу поправки в КоАП. В частности, перешли от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений.

Спикер отметил, что по каждому сигналу о бытовом насилии принимаются меры реагирования. По его словам, возможность повторного примирения сторон исключена, а административная ответственность за бытовое насилие усилена.

Он подчеркнул, что наблюдается тенденция снижения бытовых преступлений на 2,5% - с 668 до 651, в том числе убийств на 4% - с 76 до 73 и тяжких преступлений на 10% - с 264 до 239.