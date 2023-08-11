Запрет на ввоз пшеницы хотят продлить в Казахстане
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В Казахстане МВК по торговле решила продлить запрет на ввоз пшеницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции.
Действие принятого 10 апреля запрета на ввоз пшеницы автомобильным транспортом на территорию РК, в том числе из государств-членов ЕАЭС, истекает 10 октября.
"Решением заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК), прошедшего 10 августа под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, участники пришли к единому мнению продлить запрет ещё на полгода с определёнными исключениями", - сказано в сообщении.
Решение принято в целях исключения "серых схем" ввоза пшеницы в РК и её реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов Российской Федерации.
Для обеспечения отечественных сельхозтоваропроизводителей семенным материалом, разрешена поставка семян автотранспортом. В таком случае партии должны сопровождаться удостоверением о качестве семян.
Кроме того, ограничивается ввоз импортной пшеницы на территорию Казахстана и железнодорожным транспортом. Исключение составят поставки в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна, птицеводческих предприятий.
Приказ о продлении запрета автотранспортом и вводе ограничений железнодорожным будет разработан министерством сельского хозяйства.
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