Запрет на ввоз пшеницы хотят продлить в Казахстане

В Казахстане МВК по торговле решила продлить запрет на ввоз пшеницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции.

Действие принятого 10 апреля запрета на ввоз пшеницы автомобильным транспортом на территорию РК, в том числе из государств-членов ЕАЭС, истекает 10 октября.

"Решением заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК), прошедшего 10 августа под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, участники пришли к единому мнению продлить запрет ещё на полгода с определёнными исключениями", - сказано в сообщении.

Решение принято в целях исключения "серых схем" ввоза пшеницы в РК и её реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов Российской Федерации.

Для обеспечения отечественных сельхозтоваропроизводителей семенным материалом, разрешена поставка семян автотранспортом. В таком случае партии должны сопровождаться удостоверением о качестве семян.

Кроме того, ограничивается ввоз импортной пшеницы на территорию Казахстана и железнодорожным транспортом. Исключение составят поставки в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна, птицеводческих предприятий.

Приказ о продлении запрета автотранспортом и вводе ограничений железнодорожным будет разработан министерством сельского хозяйства.