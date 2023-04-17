Запрет на рыбалку ввели на территории Казахстана

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Министерство экологии и природных ресурсов РК ввело запрет на лов рыбы в период нереста. Об этом сообщил на брифинге старший инспектор природоохранной полиции Комитета административной полиции МВД РК Алишер Жармагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, основное внимание сотрудников заинтересованных госорганов будет уделяться выявлению и пресечению фактов рыболовства в период запрета, незаконного приобретения или сбыта, провоза рыбы и рыбной продукции.

"За нарушение данного запрета законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 383 КоАП РК - "Нарушение правил рыболовства" в виде штрафа в размере от 10 до 40 МРП и уголовная ответственность по статье 335 УК РК - "Незаконная добыча рыбных ресурсов" - до трёх лет лишения свободы", - заявил инспектор.

С 24 февраля по 13 марта МВД выявило порядка 3 000 нарушений природоохранного законодательства, в том числе 2 000 в сфере животного мира, 60 – в сфере лесного хозяйства, порядка 500 - в сфере рыбных ресурсов и иных нарушений.

Министерство внутренних дел призывает граждан бережно относиться к природе, соблюдать установленные правила рыболовства и не нарушать закон.