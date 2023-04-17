- Токаев принял помощника Генсекретаря ООН по политическим вопросам 13:06 12
- Токаев принял помощника Генсека ООН по политическим вопросам 13:05 14
- В аэропорту Астаны задержаны более 30 авиарейсов 12:53 102
- Больше месячной нормы осадков выпало за выходные в Астане 12:51 108
- Тело женщины извлекли из-под завалов в Жанаозене 12:35 142
- Запрет на рыбалку ввели на территории Казахстана 12:24 181
- До трёх увеличилось число погибших при взрыве газа в Жанаозене 12:14 325
- Импорт товаров в Казахстан вырос почти на 50 процентов 11:57 243
- Операция "Сайгак" стартовала в Казахстане 11:41 295
- Қадір түні встретят мусульмане в ночь с 17 на 18 апреля 11:28 423
- Казахстанцы стали реже искать работу в марте 10:57 269
- Один человек погиб в результате взрыва газа в Жанаозене 10:47 282
- Учащихся второй смены перевели на дистанционку в Астане 10:35 272
- Взрыв в Жанаозене: лишившихся жилья обеспечат квартирами 10:30 285
- Спецтерминалы для приёма жалоб установили во всех колониях Казахстана 10:14 268
- Движение ограничено на 15 участках республиканских трасс в Казахстане 09:58 236
- В Казахстане выявили 31 заразившегося коронавирусом 09:50 403
- FlyArystan сообщил о задержке рейсов, вылетающих из Астаны 09:36 317
- Из-за снегопада в Астане ограничили движение общественного транспорта 09:08 440
- Горячую линию открыли после взрыва в жилом доме Жанаозена 08:45 339
- Многоквартирный дом обрушился в Жанаозене после взрыва 07:47 1020
- Процедуру уплаты налогов упростят продавцам с маркетплейсов — КГД 07:42 498
- По делу о сбитом украинском Boeing осудили 10 иранских военных 07:17 521
- Дильназ Ахмадиева рассказала о втором разводе 06:03 895
- Приложение по обучению игре шахматам презентовали в Астане 05:26 489
- Врач назвала заболевания, которых не существует на самом деле 04:39 799
- BI Group восстановит разбомбленную больницу в Украине 03:27 1082
- Четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке в США 02:40 480
- Задержан водитель из видео, который совершил безумный трюк 01:15 1062
- Жители Мангистау остались без электроснабжения 00:05 489
- Школьники Астаны 17 апреля будут учиться дистанционно 16.04.2023 674
- Дин Лижэнь выиграл шестую партию в матче за шахматную корону мира 16.04.2023 689
- Из-за непогоды дороги закрыты в шести регионах Казахстана 16.04.2023 561
- Дикобраз гулял по улицам Тараза 16.04.2023 699
- В Афганистане откроют торговый дом Казахстана 16.04.2023 559
- Штангистка упала в обморок во время чемпионата Европы 16.04.2023 974
- "Умная" скамейка жителям Актау оказалась не нужна: её демонтируют 16.04.2023 576
- Гуманитарную помощь из Казахстана доставили в Афганистан 16.04.2023 598
- Из-за дождя и снега закрыты трассы в двух регионах 16.04.2023 698
- "Онлайн-нотариус" может появиться в приложениях казахстанских банков 16.04.2023 578
- Рисуя городами: художник из Кокшетау планирует войти в Книгу рекордов Гиннеса 16.04.2023 1441
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 790
- Дождь и снег снова обещают казахстанцам в понедельник 16.04.2023 828
- Елена Рыбакина узнала следующую соперницу 16.04.2023 847
- Женская сборная Казахстана по хоккею обыграла Великобританию 16.04.2023 839
- Табун лошадей спасли из воды в Акмолинской области 16.04.2023 795
- Директора турагентства в Шымкенте подозревают в обмане паломников 16.04.2023 817
- Более 40 тысяч человек заразились лихорадкой денге в Аргентине 16.04.2023 613
- Заблудившихся в метель пастухов разыскали актюбинские спасатели 16.04.2023 608
- Больше двух тысяч большегрузов снега вывезли за ночь из Астаны 16.04.2023 791
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 639
- Спасённую в Актау ушастую сову отпустили на волю 16.04.2023 831
- За сутки на дорогах Актюбинской области спасено 23 человека 16.04.2023 662
- Алтай Кульгинов побеседовал с жителями Кызылординской области 16.04.2023 648
- Женщина пошла за грибами и заблудилась в горах Алматинской области 16.04.2023 753
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 880
- Баянаул, солёные озёра и арбузы: чем хотят удивлять туристов в Павлодарской области 16.04.2023 1140
- Стала известна дата возвращения Головкина на ринг 16.04.2023 975
- Мать пыталась продать свою трёхлетнюю дочь за полторы тысячи долларов 16.04.2023 1281
- Упростить процедуру обследования на туберкулёз для бездомных просят в Костанае 16.04.2023 693
- Маршрутный автобус сбил подростка в Петропавловске 16.04.2023 766
- Уехать, нельзя остаться: почему из СКО эмигрирует население 16.04.2023 44724
- Коронавирусом за сутки заразились 50 казахстанцев 16.04.2023 883
- Врач предупредила, какие пасхальные яйца нельзя есть 16.04.2023 752
- Брутальным нокаутом казахстанец выиграл бой с мексиканцем 16.04.2023 1156
- Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая 16.04.2023 793
- KEGOC устранил аварию на ЛЭП в Экибастузе 16.04.2023 721
- Во Франции повысили пенсионный возраст 16.04.2023 823
- Миграционные потоки: из Костанайской области уезжает больше граждан, чем приезжает 16.04.2023 3222
- Школьницы жестоко избили сверстницу в Семее 16.04.2023 1542
- Отказавшийся от казахстанского гражданства лидер "Барыса" нашел себе новый клуб 16.04.2023 1819
- Полицейский начальник избил подчиненного в Актау 16.04.2023 1666
- Драка в интернате Павлодарской области попала на видео 16.04.2023 1037
- Полуторогодовалый малыш из Кокшетау заразился корью в самолете 16.04.2023 936
- Главбуха отдела образования Талдыкоргана задержали с миллиардом тенге 16.04.2023 1267
- В Павлодарской области ветром сорвало крышу больницы 16.04.2023 1006
- Возле Алматы произошло землетрясение 15.04.2023 938
- Metallica выпустила новый альбом после семи лет молчания 15.04.2023 1066
- Житель Актау спас сову 15.04.2023 908
- Из-за непогоды ограничено движение на трассах в восьми областях 15.04.2023 871
Запрет на рыбалку ввели на территории Казахстана
Министерство экологии и природных ресурсов РК ввело запрет на лов рыбы в период нереста. Об этом сообщил на брифинге старший инспектор природоохранной полиции Комитета административной полиции МВД РК Алишер Жармагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, основное внимание сотрудников заинтересованных госорганов будет уделяться выявлению и пресечению фактов рыболовства в период запрета, незаконного приобретения или сбыта, провоза рыбы и рыбной продукции.
"За нарушение данного запрета законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 383 КоАП РК - "Нарушение правил рыболовства" в виде штрафа в размере от 10 до 40 МРП и уголовная ответственность по статье 335 УК РК - "Незаконная добыча рыбных ресурсов" - до трёх лет лишения свободы", - заявил инспектор.
С 24 февраля по 13 марта МВД выявило порядка 3 000 нарушений природоохранного законодательства, в том числе 2 000 в сфере животного мира, 60 – в сфере лесного хозяйства, порядка 500 - в сфере рыбных ресурсов и иных нарушений.
Министерство внутренних дел призывает граждан бережно относиться к природе, соблюдать установленные правила рыболовства и не нарушать закон.
-
Trend news
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 790
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 880
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 3474
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 29512
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 1231
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 1170
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 1391
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 2918
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 1396
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 1488
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 2380
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 1887
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 1983
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 1851
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 1859
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 1799
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 1722
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 2019
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 1828
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 2184
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 2072
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 1886
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 1973
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 2043
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 2431
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 1770
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 1731
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 10969
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 2004
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 2084
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 1888
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 2399
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 2360
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 3256
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 2506
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 2634
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 5594
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 3539
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 1997
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 2231
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 2057
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 1784
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 6736
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 1827
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1710
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 2257
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 2210
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2491
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 1911
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 2237
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 2256
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 2806
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 8307
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9906
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 2357
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 2093
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 2285
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 2154
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 4235
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 2114
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 2253
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 2893
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 2342
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 2160
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 2183
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 27567
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 3427
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 2445
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2542
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 2067
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2811
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 14032
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 20051
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2635
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2439
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 16194
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2882
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 2707
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13606
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 2188
-
- Токаев принял помощника Генсекретаря ООН по политическим вопросам 13:06 12
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 639
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 1444
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 1499
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 1657
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 2250
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 1746
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 1519
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 1830
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 2873
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 1839
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 1879
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 1774
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 1969
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 1861
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 1666
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 1950
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 1779
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 1808
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 1824
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 1998
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 1750
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 2277
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 1815
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 1961
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 2419
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 1974
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 1723
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 2028
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 1975
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 1986
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 2066
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 2283
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 2308
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 2187
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 2068
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 2228
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 1983
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 2527
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 2192
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 2120
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 1921
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 2242
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 2506
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 2487
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 2004
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1857
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 2629
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 2151
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 2054
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 2396
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 4078
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 2709
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 2151
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 2201
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 2221
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 2027
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 2224
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 2280
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 2284
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 2218
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1946
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 2310
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2302
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2429
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 2970
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 2515
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2499
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2694
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 3549
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 2306
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2686
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2793
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2934
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2690
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3654
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 3567
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 3384
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 3276
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 3447