Запрет на переизбрание президента существенно снизит риски монополизации власти — эксперты

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В Нур-Султане состоялось экспертное обсуждение реформирования института президентства в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на El.kz.

Модерировал мероприятие доктор юридических наук, экс-судья Конституционного суда РК Сергей Ударцев. Как отметил профессор, в развитых странах с устоявшимися демократическими традициями и закрепившейся правовой и политической культурой, как правило, существуют четырех- или пятилетние сроки полномочий президентов с возможностью избираться ещё раз, то есть всего на 8-10 лет.

В ряде стран в конституциях закреплен однократный срок выборов главы государства без права избрания на следующий срок. Например, в Албании и Южной Корее (на пять лет), Армении и Израиле (семь лет), Мексике и Монголии (шесть лет).

"Сокращение срока полномочий президента — одна из форм самоограничения народом своих прав. В докладе Венецианской комиссии (2018) отмечается: "ограничивая срок президентских полномочий, народ в целях сохранения демократической̆ системы добровольно ограничивает свое право выбирать представителя". По мнению комиссии, "отдельного права человека на переизбрание не существует. Предусматриваемая Конституцией возможность баллотироваться ещё на один срок представляет собой разновидность или ограничение права на участие в политической̆ жизни, в частности права баллотироваться на должность". Поэтому установление в Конституции возможности лишь одного переизбрания или ограничение срока полномочий президента одним сроком не нарушают права человека", — сказал эксперт.

Доктор юридических наук, Associate Professor, руководитель Школы немецкого и административного права, член научно-консультативного совета при Верховном суде РК Роман Мельник обозначенную тему раскрыл сквозь призму Конституции РК.

"Президент согласно статье 40 Основного Закон определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. Сроки полномочий президента, их изменение — это часть политики, которая, очевидно, не может оставаться неизменной. Более того, часто (в мировом масштабе) изменения в политическом векторе того или иного государства становятся примерами для других стран. Поэтому политика должна оставаться всегда "живым" органом в теле современного государства. Очевидно, что президент, основываясь на своих полномочиях, имеет право и должен искать новый политический курс, по мере необходимости обновлять ранее принятые решения", — отметил Мельник.

Президент согласно Конституции имеет право инициировать любые политические преобразования в стране.

А вот точка зрения доктора юридических наук, Professor Emeritus, члена рабочей группы по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан Индиры Аубакировой:

"Семилетний срок обосновывается необходимостью реализации целей модернизации Казахстана, актуальностью сохранения набранного темпа реформ. Запрет на переизбрание одного и того же лица президентом призван существенно снизить риски монополизации власти".

Напомним, в Послании народу Казахстана глава государства предложил установить ограничение мандата президента в один срок продолжительностью семь лет без права переизбрания и осенью этого года провести внеочередные президентские выборы.