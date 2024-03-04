Запоздавшие SMS о землетрясении прокомментировали в Beeline

В компании Beeline рассказали, как происходит оповещение граждан о чрезвычайных ситуациях, передаёт BaigeNews.kz
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Землетрясение в Алматы произошло 4 марта в 11.22.
"Письмо с рассылкой о землетрясении получено в 11:36. Системе необходимо было отправить порядка миллиона сообщений. На своевременность получения абонентом SMS влияет несколько факторов. Главный - пропускная способность системы. Она отправляет от 400 до 600 SMS в секунду. Второй фактор - величина сообщения, если текст большой, то одно сообщение превращается в два или три. Например, 25 января рассылка состояла из 14 частей. И третий фактор - количество абонентов. Если это масштаб города, то очередь на отправку короче, если нескольких областей или страны, то длиннее", - пояснили в компании.
В офисе мобильного оператора отметили, что в мире существуют альтернативные, более совершенные технологии оповещения. Например, за рубежом используют cell broadcasting. Эта система позволяет уведомлять миллионы абонентов одновременно. При этом используется не только для оповещения о землетрясениях, но и других чрезвычайных ситуациях. Кроме того, благодаря цифровым технологиям сообщение может быть сформировано и запущено автоматически.
Землетрясение не повлияло на оборудование оператора, мобильная сеть работает исправно.
"С 11:20 до 12:05 была зарегистрирована повышенная абонентская активность, что увеличило нагрузку на сеть, однако сейчас все показатели в норме. Все критически важные элементы мобильной сети зарезервированы. Это значит, что если какой-то узел пострадает в результате катаклизма или иного события, работа сервисов будет продолжена с помощью резервного оборудования. Кроме того, в компании работает круглосуточный центр мониторинга, который отслеживает работу сети в режиме реального времени. Любая неисправность моментально регистрируется и команда специалистов приступает к устранению неисправности", - заверили в компании.