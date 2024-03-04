Запоздавшие SMS о землетрясении прокомментировали в Beeline

Землетрясение в Алматы произошло 4 марта в 11.22.

"Письмо с рассылкой о землетрясении получено в 11:36. Системе необходимо было отправить порядка миллиона сообщений. На своевременность получения абонентом SMS влияет несколько факторов. Главный - пропускная способность системы. Она отправляет от 400 до 600 SMS в секунду. Второй фактор - величина сообщения, если текст большой, то одно сообщение превращается в два или три. Например, 25 января рассылка состояла из 14 частей. И третий фактор - количество абонентов. Если это масштаб города, то очередь на отправку короче, если нескольких областей или страны, то длиннее", - пояснили в компании.

В офисе мобильного оператора отметили, что в мире существуют альтернативные, более совершенные технологии оповещения. Например, за рубежом используют cell broadcasting. Эта система позволяет уведомлять миллионы абонентов одновременно. При этом используется не только для оповещения о землетрясениях, но и других чрезвычайных ситуациях. Кроме того, благодаря цифровым технологиям сообщение может быть сформировано и запущено автоматически.