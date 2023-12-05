  • 6 Декабря, 00:45
  • BAIGENEWS

Запертых в квартире малышей спасли в Кокшетау

Вчера, 23:32
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скриншот с видео Вчера, 23:32
Вчера, 23:32
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Фото: скриншот с видео

В Кокшетау вызвали сотрудников ДЧС Акмолинской области, чтобы спасти детей, которые оказались одни запертыми в квартире, передаёт BaigeNews.kz.

Спасателям Кокшетау поступил вызов о том, что в квартире остались заперты двое детей 2020 и 2022 года рождения. Приехав на место вызова, сотрудники ДЧС оперативно вскрыли дверь. На странице ведомства появилось видео, на котором встревоженная мама вошла домой со спасателями и убедилась, что с детьми все в порядке. 

"К счастью дети не успели пострадать. Их передали матери",  отметили в ведомстве.

Другие подробности происшествия не указываются.

Спасатели напоминают: чтобы не допустить трагедии, никогда не оставляйте детей одних дома.

 
 
 
 
 
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Публикация от Aqmola Tjd (@aqmola_tjd)

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