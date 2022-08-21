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bettercotton.org Вчера, 11:34
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Фото: bettercotton.org

Запасы хлопка в мире сокращаются из-за жары

Из-за засухи и жары запасы хлопка в мире продолжают сокращаться, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Bloomberg. Это грозит ростом цен на одежду и бумагу, сообщает агентство. По его данным, проблемы с урожаем испытывает Бразилия — один из лидеров мирового экспорта хлопка. 

"Снижение мировых поставок привело к росту цен на хлопок. В Индии, стране-лидере по производству хлопка, проливные дожди и вредители нанесли такой ущерб посевам хлопка, что страна вынуждена импортировать хлопок. Волна жары в Китае вызывает опасения по поводу предстоящего урожая. В США, в одном из крупнейших экспортеров, усиливающаяся засуха разоряет фермы и может снизить производство до самого низкого уровня за всё десятилетие. Сейчас Бразилия, второй по величине экспортер хлопка, борется с экстремальной жарой и засухой, которые уже снизили урожай почти на 30 процентов", — пишет издание. 

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#хлопок #Бразилия #Индия
Вчера, 11:34
433
Журналист

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