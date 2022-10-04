Заморозки в южных регионах Казахстана прогнозируют синоптики

В Казгидромете рассказали, какой будет погода в Казахстане 5 октября, передаёт BaigeNews.kz.

"Погоду на большей части РК будет определять северный антициклон, поэтому осадков не ожидается. Лишь на западе, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдёт дождь, в горных районах юго-востока – мокрый снег. Местами по республике произойдёт усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей. Ночью на востоке, в горных районах юго-востока – туман", - говорится в прогнозе.

В горных районах Жамбылской области, на севере, востоке и в центре Актюбинской области сохраняются заморозки 2 градуса. На севере Туркестанской области заморозки на поверхности почвы (2 градуса).