Заморозки в трёх областях Казахстана прогнозируют синоптики

Какой будет погода в Казахстане 21 сентября, сообщили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

"Большая часть территоррии РК находится под влиянием обширного антициклона, с чем сохраняется погода без осадков. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на востоке с пыльной бурей", - говорится в прогнозе.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юге, востоке Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, на северо-западе, севере, востоке Абайской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге Костанайской области - высокая пожарная опасность.

Ночью в северной половине Карагандинской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской, на севере Абайской областей сохраняются заморозки 2 градуса.