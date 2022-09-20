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  • Заморозки в трёх областях Казахстана прогнозируют синоптики
pixabay.com Сегодня, 19:16
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Фото: pixabay.com

Заморозки в трёх областях Казахстана прогнозируют синоптики

Какой будет погода в Казахстане 21 сентября, сообщили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

"Большая часть территоррии РК находится под влиянием обширного антициклона, с чем сохраняется погода без осадков. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на востоке с пыльной бурей", - говорится в прогнозе.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юге, востоке Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, на северо-западе, севере, востоке Абайской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге Костанайской области - высокая пожарная опасность.

Ночью в северной половине Карагандинской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской, на севере Абайской областей сохраняются заморозки 2 градуса.

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#погода #Казгидромет
Сегодня, 19:16
153
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