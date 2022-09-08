Заморозки в Нур-Султане и шести областях Казахстана прогнозируют синоптики

Фото: pixabay.com

Заморозки в Нур-Султане и шести областях Казахстана прогнозируют синоптики 9 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидаются дожди с грозами, усилением ветра. На юге республики - шквал, пыльная буря", - сказано в сообщении.

Ночью на востоке Акмолинской, Костанайской, на севере Актюбинской, юге Павлодарской, в северной половине Карагандинской, на западе Абайской областей на поверхности почвы возможны заморозки 1-2 градуса.

На большей части Алматинской области будет сильная жара.

В Нур-Султане по прогнозу переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки - один градус, днём 19-21 тепла.

В Алматы также переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Ночью на улице будет 18-20 градусов, днём 30-32 тепла.

В Шымкенте ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, ночью порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов, днём воздух прогреется до 28-30 градусов.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской, на юге, востоке, севере Абайской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Карагандинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на юге, западе Атырауской, на юге Жамбылской и Костанайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.