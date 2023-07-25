Замглавы Национального центра экспертизы Байгабулова подозревают в получении взятки

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Бывшего зампредседателя РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Садвакаса Байгабулова подозревают в получении взятки от подчинённого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

"Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля на базе "Национального центра экспертизы" рассмотрено представление департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Астана в отношении директора Жетысуского областного филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Манкеева А. и заместителя председателя РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Байгабулова С. Досудебным расследованием установлено, что Манкеев из личной заинтересованности с целью перемещения по службе передал денежные средства своему руководителю Байгабулову", - сказано в сообщении.

Байгабулов уволен с должности заместителя председателя наццентра по приказу от 18 мая.

Ранее в Антикоре сообщили, что проводится досудебное расследование в отношении директора Жетысуского филиала РГП. Его подозревают в даче взятки в сумме 2 500 долларов руководству Национального центра за своё перемещение на аналогичную должность в Алматинскую область.