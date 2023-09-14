Заместителем пресс-секретаря президента Казахстана стал Ержан Байтлес
Сегодня, 13:20
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Сегодня, 13:20Сегодня, 13:20
127Фото: egemen.kz
Назначен новый заместитель пресс-секретаря президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Пресс-секретарь президента РК Берик Уали поздравил коллегу в Facebook.
"Известный журналист Ержан Байтилес с сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей заместителя пресс-секретаря Президента РК. Ранее он работал заместителем управляющего Секретариата Государственного советника РК. Удачи нашему коллеге!", - написал Берик Уали.
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