  • 14 Сентября, 13:40
  • BAIGENEWS

Заместителем пресс-секретаря президента Казахстана стал Ержан Байтлес

Сегодня, 13:20
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egemen.kz Сегодня, 13:20
Сегодня, 13:20
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Фото: egemen.kz

Назначен новый заместитель пресс-секретаря президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Пресс-секретарь президента РК Берик Уали поздравил коллегу в Facebook.

"Известный журналист Ержан Байтилес с сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей заместителя пресс-секретаря Президента РК. Ранее он работал заместителем управляющего Секретариата Государственного советника РК. Удачи нашему коллеге!", - написал Берик Уали.

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