Замерзающего лебедя в Актау навестили специалисты

Фото: lada.kz

После сообщения о замерзающем на Каспии лебеде в 14 микрорайоне Актау на место отправились специалисты областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Лебедя, который оказался закован льдами Каспия, заметил местный житель. Lada.kz направила информацию по данному факту в областную территориальную инспекцию Комитета лесного хозяйства и животного мира.

"Изначально мы думали, что птица ослабла. Но, к счастью, лебедь отплыл. Температура приемлемая", - отметили в ведомстве.

В областной территориальной инспекции просят жителей Актау категорически не кормить лебедей хлебом. Из-за переизбытка мучной продукции птица ослабевает.

"Лебедь от мороза не умирает, птица может умереть от голода", - подчеркнули в ведомстве.

Лебедей предпочтительно кормить специальным птичьим кормом.