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Замерзающего лебедя в Актау навестили специалисты
После сообщения о замерзающем на Каспии лебеде в 14 микрорайоне Актау на место отправились специалисты областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Лебедя, который оказался закован льдами Каспия, заметил местный житель. Lada.kz направила информацию по данному факту в областную территориальную инспекцию Комитета лесного хозяйства и животного мира.
"Изначально мы думали, что птица ослабла. Но, к счастью, лебедь отплыл. Температура приемлемая", - отметили в ведомстве.
В областной территориальной инспекции просят жителей Актау категорически не кормить лебедей хлебом. Из-за переизбытка мучной продукции птица ослабевает.
"Лебедь от мороза не умирает, птица может умереть от голода", - подчеркнули в ведомстве.
Лебедей предпочтительно кормить специальным птичьим кормом.
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