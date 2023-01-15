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Лента новостей

lada.kz Сегодня, 05:32
267
Сегодня, 05:32
267
Фото: lada.kz

Замерзающего лебедя в Актау навестили специалисты

После сообщения о замерзающем на Каспии лебеде в 14 микрорайоне Актау на место отправились специалисты областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Лебедя, который оказался закован льдами Каспия, заметил местный житель. Lada.kz направила информацию по данному факту в областную территориальную инспекцию Комитета лесного хозяйства и животного мира.

"Изначально мы думали, что птица ослабла. Но, к счастью, лебедь отплыл. Температура приемлемая", - отметили в ведомстве.

В областной территориальной инспекции просят жителей Актау категорически не кормить лебедей хлебом. Из-за переизбытка мучной продукции птица ослабевает.

"Лебедь от мороза не умирает, птица может умереть от голода", - подчеркнули в ведомстве.

Лебедей предпочтительно кормить специальным птичьим кормом.

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#лебедь #Актау #лед
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:32
267
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