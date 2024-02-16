Замакима оштрафовали в Акмолинской области

Заместителя акима Косшы оштрафовали на 370 тысяч тенге за несвоевременный ответ на представление прокурора по нарушениям бюджетного законодательства и не уведомление прокурора о времени и месте его рассмотрения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

"Оставление должностным лицом без рассмотрения представления прокурора либо непринятие мер к устранению указанных в нем нарушений закона, а равно несвоевременный ответ (статья 664 КоАП) влекут административный взыскание в виде штрафа 8 МРП.

Не уведомление или несвоевременное уведомление прокурора о результатах рассмотрения и принятых мерах (статьи 666 КоАП) влекут административный взыскание в виде штрафа до 200 МРП.

Если неисполнение актов прокурорского надзора повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, то это преследуется по статье 381 Уголовного кодекса", - пояснили в прокуратуре.