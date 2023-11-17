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Закредитованность населения: Финансовая безграмотность или банковское лобби

Сегодня, 13:33
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Baigenews.kz Сегодня, 13:33
Сегодня, 13:33
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Фото: Baigenews.kz

В новом выпуске программы "Даю слово" спикеры обсудят тему закредитованности казахстанцев.

Девять миллионов казахстанцев имеют кредиты, из них 1,5 миллиона человек имеют просроченную задолженность свыше 90 дней. Причины высокой закредитованности казахстанцев выяснял автор проекта, журналист Александр Журавлев. 

Подробнее - в выпуске. 

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