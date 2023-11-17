Закредитованность населения: Финансовая безграмотность или банковское лобби
Сегодня, 13:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:33Сегодня, 13:33
191Фото: Baigenews.kz
В новом выпуске программы "Даю слово" спикеры обсудят тему закредитованности казахстанцев.
Девять миллионов казахстанцев имеют кредиты, из них 1,5 миллиона человек имеют просроченную задолженность свыше 90 дней. Причины высокой закредитованности казахстанцев выяснял автор проекта, журналист Александр Журавлев.
Подробнее - в выпуске.
Самое читаемое
- Даже на корм не берут: склады костанайских аграриев завалены неклассной пшеницей
- Новый ледовый комплекс в Кокшетау стал объектом земельного спора
- Новую школу открыли в одном из сёл Жамбылской области
- Экс-президент АО "Казахфильм" подозревается в коррупции
- Подсудимый по делу о криптовалюте не понимает, за что его судят, в Костанае