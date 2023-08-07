Закладчика на самокате задержала полиция в Шымкенте
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У задержанного в Шымкенте самокатчика изъята "синтетика" в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
При проведении рейдов подозрение наркоборцев городского департамента полиции вызвал молодой человек на самокате, который бродил ночью в тёмном переулке.
При проверке на наличие запрещённых предметов, полицейские нашли у него в сумке 20 разовых доз синтетических наркотиков, завёрнутых в изоленту, и нож-лопатку для копа тайников.
Оперативники обыскали и квартиру задержанного, где обнаружили пакет с 120 граммами порошкообразного психотропного вещества, пара настольных фасовочных весов и 19 наркосвёртков.
Мужчина признан подозреваемым в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 297 УК – "незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".
Задержанный водворён в следственный изолятор.
Сейчас по данному факту Аль-Фарабийским РУП проводится досудебное расследование.
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