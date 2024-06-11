Захватили акимат и резиденцию президента: в Алматы осудили участников январских событий

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам г.Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 11 подсудимых,обвиняемых в участии массовых беспорядках и нападениях на охраняемые объекты и их захват, а также применении насилия в отношении представителей власти (ч.2ст.272, ч.3ст.269-1,ч.3 ст.380УК), передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что 4-5 января 2022 года подсудимые участвовали в массовых беспорядках.Они незаконно проникли на охраняемые объекты – в акимат г. Алматы, Резиденцию Президента издание полиции. Преступные действия подсудимых привели к тяжким последствиям, связанным с уничтожением имущества.

“При этом, трое подсудимых в ходе беспорядков применили насилие в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, принимавших меры по наведению общественного порядка. Один из подсудимых удерживал в качестве заложников двух военных курсантов,причинив им легкие телесные повреждения. Подсудимые вину в предъявленном обвинении признали частично”, - говорится в сообщении.

Суд признал 10 подсудимых виновными по ч.2 ст.272, п.п.1), 4), 8) ч.3 ст.380, ч.3 ст.269-1 УК. С применением Закона РК "Об амнистии" они осуждены к1 году 9 месяцам лишения свободы каждый. Один подсудимый признан виновным по ч.2 ст. 272, п.п.1), 4), 8) ч.3 ст.380, ч.3 ст.269-1, ч.3 ст.261 УК и он с применением Закона РК "Об амнистии" окончательно приговорен к 4 годам лишения свободы.