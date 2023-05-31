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"Захотели съездить в Москву пожать штангу" — чиновник высказался о просьбах спортсменов-любителей
Руководитель управления физической культуры и спорта CКО Сергей Мелехов обратился к бизнесменам, к которым поступают просьбы спортсменов о спонсорской помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Речь об этом зашла на заседании областного общественного совета, где чиновник представил проект бюджета ведомства на 2024-2026 годы.
Общественники посчитали, что сфера выделяет слишком много средств на связь – 16 миллионов тенге в год. При этом спортсмены якобы ущемлены в финансировании поездок на соревнования. Члены совета выразили мнение, что необходимо пересмотреть пункты расходов и направить средства в более нужное, чем связь, русло.
Генеральный директор СК РЭК Анатолий Казановский заверил, что на обеспечение связью предприятия вместе с подведомственными организациями уходит в год 4,5 миллиона тенге. Он заявил, что лично знаком со спортсменами-пауэрлифтерами, которым отказывали в финансировании поездок на соревнования через управление спорта. Они вынуждены обращаться за спонсорской помощью к местным бизнесменам.
Сергей Мелехов пояснил, что ситуация в действительности обстоит не совсем так, как её преподносят в соцсетях.
"На сегодня приоритетными являются олимпийские виды спорта. Но никто не обижает неолимпийские. В социальных сетях часто мелькают новости о том, что наши спортсмены побывали, якобы, на чемпионате Европы по такому-то виду спорта. Нередко в них участвуют всего три человека! Хочу предостеречь бизнесменов. Когда к вам обращаются за спонсорством, прежде, чем дать деньги, узнайте в управлении, кому вы собрались их направить", — говорит Сергей Мелехов.
По его словам, государство финансирует неолимпийские виды спорта, но в меньшем объёме, чем олимпийские.
"Когда наши ребята куда-то уезжают, мы всегда стараемся поддержать. Однако участники должны быть закреплены за какой-то спортивной организацией. Немало взрослых мужиков, которые ходят в зал. Захотели съездить в Москву или Екатеринбург, чтобы пожать штангу, — просят финансирование", — рассказал глава управления.
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