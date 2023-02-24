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akorda.kz Сегодня, 19:45
92
Сегодня, 19:45
92
Фото: akorda.kz

Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz

Президент Казахстана принял председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова. Глава государства заслушал отчёт об итогах деятельности национальной компании за 2022 год, планах на предстоящий период и стратегическом видении газовой отрасли, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарту Токаеву представили предложения по реализации реформ в газовой отрасли.

Главе государства также доложено о предпринятых мерах по бесперебойному обеспечению населения природным газом. В отопительный период 2022-2023 годов зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане.

Президент проинформирован о ходе строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган. В число приоритетных инвестиционных проектов, которые осуществляет QazaqGaz, входят строительство подводящего газопровода к ТЭЦ Алматы, строительство второй нитки газопровода Бейнеу – Жанаозен, расширение газопровода Макат – Северный Кавказ и другие.

Кроме того, главе государства доложено об активной работе национальной компании по наращиванию ресурсной базы и реализации программы геологоразведки.

Санжар Жаркешов сообщил, что в результате оптимизации расходов по итогам года на 26 процентов сокращён долг национальной компании.

По итогам встречи президент поручил продолжить реформирование газовой отрасли для повышения её инвестиционной привлекательности.

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#QazaqGaz #Касым-Жомарт Токаев #газификация
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:45
92
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