Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz

Касым-Жомарту Токаеву представили предложения по реализации реформ в газовой отрасли.

Главе государства также доложено о предпринятых мерах по бесперебойному обеспечению населения природным газом. В отопительный период 2022-2023 годов зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане.

Президент проинформирован о ходе строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган. В число приоритетных инвестиционных проектов, которые осуществляет QazaqGaz, входят строительство подводящего газопровода к ТЭЦ Алматы, строительство второй нитки газопровода Бейнеу – Жанаозен, расширение газопровода Макат – Северный Кавказ и другие.

Кроме того, главе государства доложено об активной работе национальной компании по наращиванию ресурсной базы и реализации программы геологоразведки.

Санжар Жаркешов сообщил, что в результате оптимизации расходов по итогам года на 26 процентов сокращён долг национальной компании.

По итогам встречи президент поручил продолжить реформирование газовой отрасли для повышения её инвестиционной привлекательности.