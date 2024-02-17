Задыхающегося из-за застрявшей фасоли малыша спасли врачи в Алматы

Задыхающегося из-за застрявшей фасоли двухлетнего ребёнка реанимировали врачи в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на центр детской неотложной медицинской помощи города (ЦДНМП).

Реанимационная бригада ЦДНМП сама выехала к двухлетнему ребёнку. В час пик машина скорой помощи везла малыша с приступом удушья, твёрдая фасоль застряла в дыхательных путях мальчика. Когда состояние малыша стало ухудшаться медики приняли решение не терять время, а довезти его до ближайшей городской больницы скорой неотложной помощи по на Казыбек би.

"По приезду малыша сразу перевели в реанимационный зал ГБСНП, где реаниматологи несколько раз пытались извлечь инородное тело приёмом Геймлиха, к сожалению, безрезультатно. Инородное тело застряло в трахее малыша. Из-за отсутствия подходящего бронхоскопа для малышей, проведение ему бронхоскопии было невозможным, ведь больница рассчитана на взрослых. Состояние ребенка ухудшалось, падала сатурация, ребёнок синел, была срочно проведена интубация. При интубации удалось открыть дыхательные пути, тем самым удалось стабилизировать состояние ребёнка до приезда врачей из детской больницы", — указывается в сообщении.

По приезду специалистов из ЦДНМП при помощи бронхоскопии из дыхательных путей ребёнка была извлечена фасоль. Еще несколько часов состояние пациента стабилизировали в условиях реанимационного зала ГБСНП, после чего его перевели в ЦДНМП для дальнейшего лечения.

За полтора месяца 2024 года врачи ЦДНМП спасли 10 малышей в возрасте от года до трёх лет с инородным телом в дыхательных путях. Специалисты просят родителей быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.