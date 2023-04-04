Задержку поездов вызвали вышедшие на рельсы домашние животные

Фото: департамент полиции на транспорте

Четыре коровы и три лошади попали под поезда на выходных в Павлодарской, Абайской и Карагандинской областях, передаёт BaigeNews.kz.

Машинистам пришлось экстренно тормозить, сообщили в департаменте полиции на транспорте.

Сразу два случая произошли в Павлодарской области на перегонах Май-Жумыскер и Жумыскер-Коктобе. Две единицы крупно-рогатого скота попали под грузовые и пассажирские поезда. Общий период простоя железнодорожного транспорта составил 33 минуты.

Аналогичный случай произошёл на перегоне Суыкбулак-РЗД-6 Абайской области.

Также три лошади попали под грузовой поезд на перегоне Кызылжар-Женис Карагандинской области и три единицы мелкого рогатого скота на станции Шымкент. Стоянка поездов в обоих случаях составила 11 минут.

В отношении владельцев домашних животных составлены административные протоколы по статье 559 КоАП РК (Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог).