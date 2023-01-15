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Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой
Задержаны пять человек, которых подозревают в том, что они подожгли машину Динары Егеубаевой и разбили стекла входной двери редакции "El Media", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Алматы.
Сотрудники оперативного подразделения задержали пятерых несовершеннолетних 2005, 2006 и 2007 годов рождения по подозрению в совершении ряда преступлений.
"Согласно показаниям фигурантов, оба заказа они получили от неизвестного человека через интернет. Таким же способом заказчик расплатился с ними за "работу". В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых. Расследование продолжается. Вместе с тем, проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности заказчика и его задержание", — сообщили в полиции.
В ведомстве отметили, что дальнейшая информация по всем фактам будет обнародована после полного окончания следствия. Ход следствия находится на контроле руководства МВД РК и ДП Алматы.
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