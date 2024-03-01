Задержание владельца нарколаборатории попало на видео в Атырау
Сегодня, 18:58
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Сегодня, 18:58Сегодня, 18:58
152Фото: polisia.kz
В Атырау обнаружили наркотическую фитолабораторию, оборудованную в жилом доме, передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП области совместно с кинологами задержан 51-летний мужчина, который выращивал коноплю. Для этого он оборудовал в доме фитолабораторию, оснащённую оросительными системами и лампами теплоснабжения.
Всего изъято 68 кустов наркорастения.
Проводится досудебное расследование по факту незаконного культивирования запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.
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