Задержание владельца нарколаборатории попало на видео в Атырау

В Атырау обнаружили наркотическую фитолабораторию, оборудованную в жилом доме, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП области совместно с кинологами задержан 51-летний мужчина, который выращивал коноплю. Для этого он оборудовал в доме фитолабораторию, оснащённую оросительными системами и лампами теплоснабжения.

Всего изъято 68 кустов наркорастения.

Проводится досудебное расследование по факту незаконного культивирования запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.