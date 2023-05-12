Задержана руководитель управления культуры Алматинской области

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Антикор подтвердил задержание руководителя управления культуры Алматинской области Алии Жакыпбековой, передаёт BaigeNews.kz. Её подозревают в хищении бюджетных средств, которые были обналичены и использованы по собственному усмотрению.

30 апреля 2023 года руководитель государственного органа с санкции следственного суда Илийского района взята под стражу.

"В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.