Задержан заместитель гендиректора "Алматы Су"

Задержаны заместитель гендиректора "Алматы Су" и руководитель управления предпринимательства Кызылординской области, передает BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействия коррупции.

В ведомстве сообщили, что Антикоррупционной службой продолжается работа по защите бизнеса и устранению системных барьеров.

В рамках проекта "Бизнеске жол" с начала текущего года разрешено 43 проблемных кейса, защищены права 5 тыс. предпринимателей. Кроме того, на особом контроле Агентства находится работа по пресечению незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей, в том числе с применением уголовно-правовых мер.

"Департаментом по городу Алматы в рамках данной работы в совершении тяжкого коррупционного преступления изобличен заместитель генерального директора КГП на ПХВ "Алматы Су". Он получил от местного предпринимателя 75 млн тенге из ранее оговоренной суммы в размере 345 млн тенге за подписание актов выполненных работ и выплату денежных средств по заключенным договорам государственных закупок. Антикоррупционной службой по Кызылординской области задержан руководитель областного управления предпринимательства и промышленности по подозрению в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и подписание разрешения на продление контракта и увеличение объемов добычи недр", - рассказали в Антикоре.

В отношении подозреваемых с санкции суда избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей". Следствие по указанным делам продолжается.

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