Задержан глава управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны
Сегодня, 21:59
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Сегодня, 21:59Сегодня, 21:59
110Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
В Астане задержали руководителя Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства. Информацию подтвердили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"Антикоррупционной службой по Астане пресечена преступная деятельность руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу", – говорится в сообщении пресс-службы Антикора.
В пресс-службе столичного суда сообщили, что 11 ноября 2023 года специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.
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