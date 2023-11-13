Задержан глава управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны

В Астане задержали руководителя Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства. Информацию подтвердили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Антикоррупционной службой по Астане пресечена преступная деятельность руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу", – говорится в сообщении пресс-службы Антикора.

В пресс-службе столичного суда сообщили, что 11 ноября 2023 года специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.