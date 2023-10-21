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Задержан экс-министр юстиции

Сегодня, 11:38
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Арман Мукатов/BaigeNews.kz Сегодня, 11:38
Сегодня, 11:38
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Фото: Арман Мукатов/BaigeNews.kz

В Антикоррупционной службе сообщили о задержании экс-министр юстиции. Его подозрезают в злоупотреблении должностными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, бывший министр задержан "в целях исполнения поручения Главы государства по поиску и возврату незаконно выведенных активов".

"Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству. Работа по возврату активов продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", — сообщили в ведомстве.

В Антикоре напомнили, что по закону каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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