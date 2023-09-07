  • 7 Сентября, 14:03
  • BAIGENEWS
У 1,8 млн казахстанцев повысятся заработные платы
В Казахстане выросли цены на авиабилеты
Российские эксперты обсудили Послание Президента народу Казахстан
Стамбул затопило после сильного ливня
В Уральске осужден экс-глава филиала Наццентра качества дорожных активов
В ЗКО мужчина выстрелил из ружья и ранил женщину и ребёнка
Президент посетил республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Родители не разрешают детям ходить в школу в Туркестанской области
Токаеву показали передовые технологии в выращивании томатов в Алматинской области
Супружескую пару убили в Актобе
Сибирская язва в Акмолинской области: в больнице уже 14 человек
Сирены завоют 6 сентября в Астане
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Зачем столичных автолюбителей попросили на один вечер пересесть на общественный транспорт

Сегодня, 13:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 13:09
Сегодня, 13:09
253
Фото: BaigeNews.kz

7 сентября состоится футбольный матч Казахстан – Финляндия, поэтому ТОО "City Transportation Systems" организует дополнительные шаттлы для болельщиков, а столичных автолюбителей просит воспользоваться общественным транспортом, передаёт BaigeNews.kz.

"City Transportation Systems" сообщило, что на сегодняшний футбольный матч Казахстан – Финляндия с пяти перехватывающих парковок в 19:00 будут отправлены специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

  • парковка "Столичный цирк";
  • парковка СК "Казахстан";
  • парковка Мечеть "Әзірет Сұлтан";
  • парковка Мечеть "Әбу Насыр Әл-Фараби" (Нұр-Астана);
  • парковка Дворец "Жастар".

"Призываем всех автолюбителей на период проведения футбольного матча воспользоваться общественным транспортом", - отметили в компании.

Также сообщается, что после окончания игры будет организована подача дополнительных городских и пригородных маршрутов: №№10, 12, 21, 26, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303.

Делается это для того, чтобы минимизировать заторы в районе стадиона "Астана Арена".

Самое читаемое

Наверх