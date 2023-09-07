Зачем столичных автолюбителей попросили на один вечер пересесть на общественный транспорт

7 сентября состоится футбольный матч Казахстан – Финляндия, поэтому ТОО "City Transportation Systems" организует дополнительные шаттлы для болельщиков, а столичных автолюбителей просит воспользоваться общественным транспортом, передаёт BaigeNews.kz.

"City Transportation Systems" сообщило, что на сегодняшний футбольный матч Казахстан – Финляндия с пяти перехватывающих парковок в 19:00 будут отправлены специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

парковка "Столичный цирк";

парковка СК "Казахстан";

парковка Мечеть "Әзірет Сұлтан";

парковка Мечеть "Әбу Насыр Әл-Фараби" (Нұр-Астана);

парковка Дворец "Жастар".

"Призываем всех автолюбителей на период проведения футбольного матча воспользоваться общественным транспортом", - отметили в компании.

Также сообщается, что после окончания игры будет организована подача дополнительных городских и пригородных маршрутов: №№10, 12, 21, 26, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303.

Делается это для того, чтобы минимизировать заторы в районе стадиона "Астана Арена".