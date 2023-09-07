Зачем столичных автолюбителей попросили на один вечер пересесть на общественный транспорт
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7 сентября состоится футбольный матч Казахстан – Финляндия, поэтому ТОО "City Transportation Systems" организует дополнительные шаттлы для болельщиков, а столичных автолюбителей просит воспользоваться общественным транспортом, передаёт BaigeNews.kz.
"City Transportation Systems" сообщило, что на сегодняшний футбольный матч Казахстан – Финляндия с пяти перехватывающих парковок в 19:00 будут отправлены специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:
- парковка "Столичный цирк";
- парковка СК "Казахстан";
- парковка Мечеть "Әзірет Сұлтан";
- парковка Мечеть "Әбу Насыр Әл-Фараби" (Нұр-Астана);
- парковка Дворец "Жастар".
"Призываем всех автолюбителей на период проведения футбольного матча воспользоваться общественным транспортом", - отметили в компании.
Также сообщается, что после окончания игры будет организована подача дополнительных городских и пригородных маршрутов: №№10, 12, 21, 26, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303.
Делается это для того, чтобы минимизировать заторы в районе стадиона "Астана Арена".
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