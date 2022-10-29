Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча

Фото: vk.com/fc_akzhaik

Футбольный клуб "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча с петропавловским "Кызыл-Жаром", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Потасовка произошла 23 октября на стадионе Уральска из-за результата матча, который завершился вничью со счётом 2:2. Футболисты, тренер и болельщики остались недовольны таким итогом. Судью матча забросали пластиковыми бутылками.

Данный инцидент был рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета. Там принято решение за необеспечение безопасности внутри стадиона, выход на поле постороннего лица, который вступил в конфликт с представителями ФК "Кызыл-Жар", а также за выброс посторонних предметов в сторону официальных лиц матча оштрафовать ФК "Акжайык" на сумму 300 МРП. ФК должен оплатить штраф до 26 ноября 2022 года включительно.

За оскорбление официального лица матча с использованием нецензурных выражений главного тренера команды "Акжайык" Олега Беженарь дисквалифицировала на четыре матча, начиная с 24 октября 2022 года.

За бросаниие бутылки в агрессивной манере в сторону уходящих с поля официальных лиц матча врач ФК "Акжайык" Азамат Тлеубаев оштрафован на 30 МРП. Штраф должен быть оплачен до 26 ноября 2022 года включительно.