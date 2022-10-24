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  • Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар"
prosports.kz Сегодня, 08:57
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Фото: prosports.kz

Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар"

Разнимать дерущихся пришлось полицейским.

Потасовка произошла на стадионе в Уральске, где местный "Акжайык" играл с петропавловским "Кызыл-Жаром". Матч завершился вничью, со счётом 2:2, футболисты и болельщики остались недовольны его исходом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Между футболистами произошла потасовка. Разнимали их полицейские. Болельщики, высказывали претензии судейству и даже кидали бутылки в судью.

"Конечно, мы недовольны результатом, но к ребятам претензий нет. Мы их благодарим за проделанную работу. Но то, как отработала судейская бригада, это просто издевательство над нашими парнями, над нашим клубом, да и над казахстанским футболом. Так нельзя! Извините за резкость, но у меня всё!" — сказал после матча тренер "Акжайыка".

В настоящее время "Акжайык" занимает последнее место в турнирной таблице. 

Видео: t.me/mgorod_kz
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#драка
BaigeNews.kz
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