Заболеваемость туберкулёзом в Астане снизилась почти на треть

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Эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу в столице из года в год улучшается. За последние пять лет заболеваемость снизилась почти на треть — 29,3 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Об этом сообщила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Астаны Гульназ Досмырзаева, передает официальный сайт городского акимата.

За последние 5 лет заболеваемость туберкулезом по городу снизилась на 29,3 процента, а смертность — на 39,3 процента, что свидетельствует об улучшении эпидемиологической ситуации по туберкулезу.

По информации спикера, в 2020 году отмечалось резкое снижение заболеваемости туберкулезом на 23,6 процента (в предыдущие годы отмечалось снижение в среднем на 8-9 процентов в год), что было связано с ограничением профилактических мероприятий по туберкулезу в организациях ПМСП города из-за пандемии COVID-19.

"В дальнейшем в организациях ПМСП были усилены мероприятий по выявлению туберкулеза, и в первую очередь в группах "высокого риска". Соответственно, по итогам 2021 года отмечался рост заболеваемости туберкулезом на 11,2 процента, по итогам 2022 года уже наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом на 9,3 процента", — сообщила Досмырзаева.

Сейчас в столице для проведения профилактического флюорографического обследования населения города в подведомственных организациях ПМСП имеется 19 стационарных и 12 передвижных флюорографических установок.

В трёх организациях ПМСП (поликлиниках 4, 5, 7) и городском Центре фтизиопульмонологии проводится обследование пациентов с подозрением на туберкулез с помощью высокочувствительных генно-молекулярных методов диагностики заболевания.

Исследование позволяет в течение двух часов не только определить наличие возбудителя, но и выявить лекарственную чувствительность, а значит назначить эффективную схему лечения.

Кроме того, больным туберкулеёзом, получающим лечение на амбулаторном этапе, в столице оказывается социальная поддержка. Ранее - в виде выделения продуктовых наборов и проездных карточек, а со второго полугодия 2019 года — в виде ежемесячных денежных выплат в размере 10 МРП.

По словам спикера, важным в обеспечении контроля за заболеванием является привлечение НПО, как партнеров по выявлению туберкулеза в группах "высокого риска".

К слову, 24 марта в столице завершился месячник "Мы можем победить туберкулёз", который проводился с 24 февраля городским управлением общественного здравоохранения.