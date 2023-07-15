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Заболеваемость менингитом растёт в Алматы
В Алматы с начала года зарегистрировано 76 случаев лабораторно подтвержденных случаев серозного менингита энтеровирусной этиологии. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается незначительный рост заболеваемости на 0,7%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
По данным заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыковой, заболеваемость регистрируется в основном среди детей в возрасте до 14 лет.
"По контингентам заболеваемость преобладает среди учащихся школ, удельный вес которых составил - 63,1% (48 случаев), среди организованных детей посещающих детские дошкольные учреждения зарегистрировано 16 случаев (21,1%) и 11 случаев зарегистрировано среди неорганизованных детей (14,5%)", — отметила она.
Согласно проведённому опросу, пациенты свое заболевание связывают с перенесенным ОРВИ, несоблюдением личной гигиены, употреблением плохо мытых фруктов, овощей.
"За указанный период осуществлялся контроль за внешней средой, отобраны 16 проб сточной воды - результат отрицательный, 61 проба воды из открытых водоёмов — результат отрицательный, 151 проба воды из фонтанов и бассейнов с отрицательным результатом", — добавила Асель Калыкова.
Энтеровирусы относятся к семейству пикорновирусов. Они включают три типа вирусов полиомиелита, 23 типа вирусов Коксаки А, шесть типов вирусов Коксаки В, 31 типов ЕСНО-вирусов и еще четыре типа энтеровирусов 68-71. Входят в группу кишечных вирусов. Энтеровирусы способны вызвать у человека целый ряд заболеваний, объединяемых общим термином энтеровирусные инфекции: серозный менингит, неспецифические лихорадочные состояния, отек легких, экзантемы, перикардит, миокардит, даже параличи, а также многие другие.
Пути передачи энтеровирусной инфекции разнообразны. Заражение энтеровирусами возможно: фекально-оральным путем - через загрязненные продукты питания, овощи и фрукты, воду, при купании в открытых водоемах, бассейнах, бытовым путем - при непосредственном контакте с вирусоносителем, или через обсемененные предметы домашнего обихода и воздушно-капельным путем - при кашле, чихании через мельчайшие капельки слюны, мокроты.
Наиболее уязвимыми к энтеровирусной инфекции являются дети от 3 до 6 лет, с возрастом восприимчивость организма к возбудителям инфекции снижается и соответственно взрослые серозным менингитом болеют значительно реже. Наиболее тяжелое течение заболевания проявляется у детей в возрасте до 1 года.
Чаще всего заболевание начинается с легких признаков простуды. Позже появляется резкая слабость, недомогание, повышение температуры тела до 39-40 градусов, головная боль, тошнота, рвота, боль в животе и даже судороги. При появлении первых подозрительных признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу, так как энтеровирусная инфекция, в том числе серозный менингит, опасны своими последствиями (потеря слуха и зрения, задержка развития психики).
Для профилактики заболевания эпидемиологи Алматы рекомендуют соблюдать следующие правила: для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду; мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены; во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;
В летний сезон: купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду; в период подъема заболеваемости воздержаться от посещения бассейнов, аквапарков и купания в открытых водоёмах; не приобретать продукты у частных лиц и в неустановленных для торговли местах; регулярно проветривать помещения, с проведением влажной уборки; не отправлять в организованные коллективы больных детей.
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